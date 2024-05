Destaque na decisão, Bremer comemora título da Copa da Itália pela Juventus: ‘Momento inesquecível’

Bremer em ação na decisão da Copa da Itália, (Foto: AFP)







Publicada em 16/05/2024 - 19:09 • Roma (ITA)

Um dos principais nomes da Juventus na temporada, o zagueiro brasileiro Bremer levantou seu primeiro troféu com a camisa da Velha Senhora na última quarta (15). Com o triunfo por 1 a 0 sobre a Atalanta no Estádio Olímpico de Roma, a equipe conquistou a 15ª taça da Copa da Itália e ampliou a distância para a segunda colocada no ranking de maiores vencedores, a Roma.

Soberano no sistema defensivo, o brasileiro foi peça-chave na partida sem gols sofridos pela Juve. Confira estatísticas da atuação:

90 minutos jogados

11 cortes

4 chutes bloqueados

2 desarmes

1 interceptação

1 falta

Após a conquista, o brasileiro se mostrou emocionado ao vencer o primeiro troféu da carreira:

- Estou muito feliz e emocionado. É um momento muito especial para mim e para todos do clube. Com certeza, foi uma noite inesquecível. Merecíamos um título na temporada e sabíamos o peso que uma competição do tamanho da Copa da Itália tem. Todo mundo está de parabéns e, agora, vamos desfrutar e comemorar com a nossa torcida, que, ontem, foi até Roma, lotou o estádio e nos empurrou do começo ao fim.

Bremer foi extremamente elogiado pela imprensa italiana, não apenas pela atuação na decisão, mas pela regularidade na temporada com a Juve. Na campanha do título, o defensor entrou em campo em quatro das cinco partidas do time, ajudando a equipe a sair ilesa defensivamente pela terceira vez. Em entrevista, ele também comentou sobre a campanha da Velha Senhora no torneio:

- Fizemos um grande jogo. Não só contra a Atalanta, mas também nas fases anteriores. O nosso elenco é muito qualificado e todo mundo está de parabéns. Desde nós, jogadores, passando pela comissão técnica e pela diretoria. Pra mim, em particular, esse título significa muitas coisas porque é o meu primeiro. E espero que seja o primeiro de muitos.

O grande momento vivido pelo zagueiro levanta questões sobre sua ausência na lista de Dorival Júnior para a Copa América. Bremer estava entre os atletas convocados para a Copa do Mundo no Catar e a regularidade manteve seu nome nas convocações seguintes, com Ramon Menezes e Fernando Diniz. Apesar de ter figurado na primeira convocação de Dorival, o zagueiro ficou de fora da lista para a Copa América 2024.

Bremer atuando pela Seleção Brasileira. (Foto: Divulgação)

Um dos grandes destaques da posição no país, Bremer esteve na seleção da temporada do Calcio nas últimas duas edições, na primeira vez, ele ainda atuava no Torino. Em 2023/24, Bremer lidera a Juventus em cortes por jogo (4.1) na Serie A, além de estar presente no topo das estatísticas defensivas do time na temporada.