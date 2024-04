Destaque do Newcastle chama atenção de gigantes da Inglaterra

Bruno Guimarães e Alexsander Isak - Premier League (Foto: Oli SCARFF / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/04/2024 - 11:30 • Newcastle (ING)

Segundo o jornal inglês (The Sun), Arsenal e Tottenham estão disputando para contratar Alexander Isak, artilheiro do Newcastle na temporada, com 18 gols em 31 partidas e um dos destaques desta edição da Premier League. Os times londrinos estão duelando para atrair o atacante.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Impressionante desde sua chegada ao time em 2022, o sueco de 24 anos continua a se destacar e a melhorar cada vez mais. Naturalmente, seu progresso chama a atenção e várias equipes da Premier League estão prontas para abrir os cofres afim de contratá-lo, os clubes favoritos para buscar Isak são Arsenal e Tottenham, o interesse em comum da dupla do 'Big Six' em achar um atacante substituto foi o fator crucial.

Apesar do fundo saudita estar injetando dinheiro no clube do norte da Inglaterra, a situação financeira do time pode se complicar ao final da temporada pelo fair-play financeiro, por conta disso, a proposta de 117 milhões de euros (635 milhões de reais na cotação atual) pelo jogador será praticamente inevitável.

Eddie Howe, técnico do Newcastle, aplaudindo a torcida após virada histórica contra o West Ham (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Além de uma desastrosa campanha na Liga dos Campeões no Grupo F da morte com PSG, Milan e Borussia Dortmund, os comandados de Eddie Howe estão atualmente em uma fase complicada no campeonato. Estão em oitavo lugar na classificação da Inglaterra, com cinco pontos atrás do sexto colocado, o Manchester United.

FUT INTERNACIONAL