Destaque do Bayer Leverkusen revela segredo do sucesso de Xabi Alonso

Escrito por Lance! • Publicada em 19/03/2024 - 20:06 • Leverkusen (ALE)

O lateral-esquerdo Grimaldo, um dos destaques do Bayer Leverkusen na temporada, revelou o segredo do sucesso de Xabi Alonso, técnico da equipe, em entrevista ao jornal espanhol "Marca".

- Tem um pouco de tudo. Sabe ler os jogos e gerir o vestiário. Taticamente é um treinador muito bom. Ele sabe o que vai acontecer a cada momento do jogo e isso nos ajuda.

O ex-jogador do Benfica ainda classificou o jovem treinador como "especial". Graças ao seu trabalho na atual temporada, Xabi Alonso tem despertado o interesse de gigantes da Europa, como o Bayern de Munique e o Liverpool, clubes no qual atuou como atleta.

- Tive treinadores muito bons durante a minha carreira, mas o Xabi é especial. Não há muitos treinadores assim no mundo do futebol. É verdade que está começando a carreira, mas já se vê que ele tem ideias e uma forma própria de as transmitir.

Vale lembrar que o Bayer Leverkusen está invicto na atual temporada, mesmo após a disputa de 38 jogos. Ao todo, são 33 vitórias e cinco empates. O time também segue vivo em todas as competições que disputa: líder da Bundesliga com 10 pontos de vantagem sobre o vice-líder e classificado para a semifinal da Copa da Alemanha, além das quartas de final da Europa League.

O lateral-esquerdo Grimaldo (foto) rasgou elogios a Xabi Alonso, técnico do Bayer Leverkusen (Foto: Focke Strangmann / AFP)

Com uma temporada tão consistente, é inevitável que o espanhol não sonhe com conquistas. O jogador relembrou que, ao deixar o Benfica, escolheu o Leverkusen justamente pela possibilidade de erguer troféus.

- Disse que vinha para um projeto ambicioso, com um treinador ambicioso e que queria continuar ganhando. Sempre conquistei títulos na minha passagem em Portugal e vim para poder ganhar mais. Fico muito animado com a Bundesliga. No meu primeiro ano, ganhar um título que o Bayer Leverkusen nunca ganhou, seria entrar para a história.