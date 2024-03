Desconvocado da seleção argentina, Messi está fora da partida do Inter Miami; entenda

Messi está de fora da partida pelo Inter Miami por conta de lesão na coxa (CHRIS ARJOON / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/03/2024 - 16:49 • Flórida (EUA)

Diferente dos principais campeonatos nacionais do mundo, a Major League Soccer (MLS) não terá pausa para a Data Fifa. Com isso, o Inter Miami terá pela frente o NY Red Bulls, neste sábado (23), que vai contar com uma ausência importante.

Lesionado, Lionel Messi está fora da partida. O jogador sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa direita, no duelo contra o Nashville, no dia 10 de março, pela Concachampions, que resultou na desconvocação da seleção argentina para os amistosos contra El Salvador e Costa Rica.

Em entrevista às vésperas do jogo pela quinta rodada da MLS, Tata Martino, técnico do Inter Miami, falou sobre a situação do camisa 10, confirmando a baixa.

- Ele está se recuperando. Está em campo há alguns dias, está melhorando a cada dia, então estamos atentos à evolução dele, mas ainda não está pronto para jogar, é o quarto dia que Messi está em campo - disse.

Líder da conferência leste com 10 pontos, o Inter Miami encara o NY Red Bulls neste sábado (23), às 15h (de Brasília).

