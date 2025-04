Dérbi de Manchester: técnico do United busca vencer Guardiola pela quarta vez seguida

O Manchester United recebe o Manchester City neste domigo (6), às 12h30 (de Brasília) e o técnico Rubem Amorim vai em busca de sua quarta vitória consecutiva sobre Pep Guardiola e pode se tornar o único comandante a conquistar tal feito.

Desde que Guardiola começou a carreira como treinador, apenas três colegas de profissão conseguiram vencê-lo três vezes em uma mesma temporada: Thomas Tuchel, Ole Gunnar Solskjaer e Jürgen Klopp. O português Ruben Amorim tenta ser o quarto.

O treinador do United venceu Guardiola em novembro de 2024, pela primeira vez, quando ainda estava no comando do Sporting, pela Champions League, com um placar de 4 a 1 para os portugueses.

A segunda vitória veio quando comandava os Red Devils, que conquistaram a vitória, por 2 a 1, no primeiro turno da Premier League, em dezembro do ano passado, menos de um mês após a estreia do treinador no comando da equipe. O clássico deste domingo pode marcar a terceira vitória consecutiva sobre o técnico catalão.

O primeiro técnico a alcançar esse feito foi Jürgen Klopp, em 2017/18, com três vitórias pelo Liverpool: 4 a 3 na Premier League, 3 a 0 na Champions League e 2 a 1 também na competição continental.

Em 2019/20, Ole Gunnar Solskjaer, pelo United, conquistou duas vitórias sobre Guardiola na Premier League (2 a 1 e 2 a 0) e uma pela semifinal da Carabao Cup (1 a 0).

Recentemente, Thomas Tuchel, pelo Chelsea, em 2020/21, criou uma "freguesia" temporária para o treinador espanhol, com três vitórias em competições diferentes: 1 a 0 na semifinal da Copa da Inglaterra, 2 a 1 na Premier League e 1 a 0 na final da Champions League.

Guardiola iniciou sua carreira como técnico em 2008, no Barcelona, e desde então passou por dois outros clubes, o Bayern de Munique e o City.

Manchester United x Manchester City: onde assistir

No clássico de Manchester, United e City medem forças neste domingo (6), às 12h30 (de Brasília), em Old Trafford. O confronto é válido pela 31ª rodada da Premier League e terá a transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Faltando nove rodadas para o fim do Campeonato Inglês, o United busca alcançar a primeira metade da tabela. O clube se encontra na 13ª colocação, com 37 pontos, e já não tem esperanças de assegurar uma vaga para as competições continentais.

O Manchester City, por outro lado, luta por uma posição entre os quatro primeiros. Atualmente, o time de Pep Guardiola está na 5ª posição, com um ponto a menos que o Chelsea, atual 4ª colocado. No entanto, longe da primeira colocação e fora da Champions League, o clube não conseguiu atingir as expectativas na temporada 2024/25.