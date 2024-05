De volta à final da Champions, Marco Reus dá declaração emocionante: ‘Temos que vencer agora’

Reus anunciou sua saída do Borussia Dortmund ao final da temporada. (Photo by INA FASSBENDER / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/05/2024 - 19:16 • Paris (FRA)

Após onze anos, Marco Reus e Borussia Dortmund estão de volta à final da Champions League. Com a vitória por 1 a 0 contra o PSG, no Parque dos Príncipes, os Aurinegros carimbaram o passaporte para a decisão em Wembley e terão a chance de levantar a Orelhuda pela segunda vez na história. O local é simbólico: foi no placo inglês que o Borussia jogou sua última final de Champions, em 2013.

Emocionado com a classificação para a decisão, Marco Reus, que entrou em campo por 34 minutos no jogo e vive sua última temporada com a camisa do clube, deu uma declaração recheada de sentimento:

- Wembley. Onde tudo começou, em 2013. Depois de mais de 10 anos, estamos de volta à final. Temos que vencer agora. É o nosso momento! Caso contrário, seria uma merda!

Reus terá a oportunidade de uma 'última dança' com os Aurinegros. Aos 34 anos, o jogador vive seus últimos momentos pelo clube onde é ídolo e fez carreira durante 12 temporadas. A última partida do alemão com a camisa do clube será justamente pela final da Champions League, com a oportunidade de levantar o maior troféu da carreira.

Em 2013, o Borussia Dortmund foi derrotado por 2 a 1 contra um de seus maiores rivais, o Bayern de Munique. Com gol de Robben nos últimos minutos, os Bávaros conquistaram a taça de forma emocionante - e traumática para os Aurinegros. Reus esteve em campo e passou em branco na decisão. O mais curioso é que o Bayern pode ser, novamente, o adversário do Borussia na final: o time encara o Real Madrid nesta quarta, em duelo aberto pela segunda vaga na decisão.

