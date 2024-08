David Neres se torna alvo favorito de grande clube da Itália

David Neres deixou o Shakhtar Donetsk para acertar com o Benfica (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 17:24 • Rio de Janeiro

David Neres, revelado pelo São Paulo e com longa estadia na Europa, está cotado para mudar de ares no Velho Continente. Segundo informações do jornal italiano 'Gazzetta Dello Sport', o Napoli insiste em contratar o atacante, e o corpo diretivo do clube acredita que ele é a "alternativa perfeita" a Matteo Politano e Khvicha Kvaratskhelia.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com o objetivo de suprir a ausência de Kylian Mbappé, que deixou o PSG de graça e foi anunciado pelo Real Madrid, o clube parisiense segue na tentativa de buscar Kvara, que foi alvo de propostas junto à sua dupla Victor Oshimen. Ambas as negociações com os franceses, somadas, ultrapassam a casa de R$ 1 bilhão.

Apesar do sucesso da dupla ofensiva em 2022/23, a última temporada não reservou um bom desempenho para o Napoli. Por conta disso, Aurelio De Laurentiis, o presidente, Giovanni Mama, o diretor desportivo, e Antonio Conte, o técnico, estão fazendo todos os esforços possíveis para contratar David Neres.

➡️ Ex-São Paulo, Gabriel Sara é vendido para clube europeu por R$ 141,2 milhões

Imprensa italiana afirma que o atacante ex-São Paulo deve trocar de clube nesta janela (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Nos últimos dias, se especulou que o brasileiro teria pedido para deixar o Benfica, visto que perdeu espaço com o retorno do ídolo Di Maria. No entanto, ainda de acordo com o diário italiano, o clube português imagina que 25 milhões de euros (R$ 155,5 milhões) sejam suficientes para liberar o jogador.

Com a chegada do argentino, as oportunidades de David Neres como titular diminuíram consideravelmente em comparação com sua primeira temporada em Portugal: em sua chegada, 12 gols e distribuído 15 assistências e foi bastante utilizado, já na segunda temporada, ele balançou as redes cinco vezes, além de ter dado cinco passes para gol.