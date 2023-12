Sem muito a perder, o Brighton se lançou para o campo de ataque no segundo tempo do confronto e conseguiu as melhores oportunidades. Faltando oito minutos para os acréscimos, Gross alçou a redonda na área, Welbeck cabeceou bem e a bola terminou no fundo do gol. Sem grandes ações após o empate, as equipes se conformaram com o empate que pouco ajudou os times na tabela de classificação.