De acordo com a revista Forbes, em dados de maio deste ano, Cristiano Ronaldo tem o maior salário do futebol mundial, recebendo 136 milhões de dólares (R$ 686,8 milhões) por ano, no Al-Nassr (SAU). Na segunda colocação, aparece Lionel Messi, com um salário de US$ 130 milhões (R$ 656,5 milhões) por temporada.