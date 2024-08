Cristiano Ronaldo cutuca marca de Pelé ao comentar sobre meta por mil gols: ‘Posso provar’

Cristiano Ronaldo tem 62 gols marcados com a camisa do Al-Nassr e é o maior artilheiro de seleções (Divulgação/SPL)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 18:09 • Riade (SAU)

Com 899 gols na carreira, Cristiano Ronaldo tem a meta de alcançar os 1000 tentos antes de sua aposentadoria. Em entrevista ao canal de Rio Ferndinand, seu ex-companheiro de Manchester United, o atacante cutucou o feito de Pelé e outros atletas.

- Não marquei na Euro? Qual é o problema? Sou o maior marcador em seleções. E quero colocar o nível mais alto: logo vou bater 900 gols e depois vou bater 1000. Quero chegar aos mil gols. É a maior marca que posso atingir no futebol, meu desafio é chegar lá. Há vídeos de todos os gols que marquei, por isso posso provar que cheguei a esse número (risos), estão documentados. Se quiserem mais gols, mostro os que fiz nos treinos também.

Na temporada atual, o atacante balançou as redes nos quatro jogos do Al-Nassr no Campeonato Saudita. O camisa sete tem a chance de chegar aos 900 gols diante da Croácia, pela Nations League, na quinta-feira (5).

Com Portugal, Cristiano Ronaldo tem 130 gols marcados e é o maior artilheiro atuando pela sua seleção. O atleta é o máximo goleador da história do Real Madrid e luta para liderar as estatísticas no Al-Nassr também.