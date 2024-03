Cristiano Ronaldo comenta gesto polêmico que gerou punição: ‘Foi um erro’

Cristiano Ronaldo Al-Nassr (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/03/2024 - 10:24 • Riade (SAU)

Após punição no Campeonato Saudita por gesto obsceno, Cristiano Ronaldo comentou em entrevista coletiva no último domingo (10) pela primeira vez sobre o ocorrido. O capitão de Portugal apontou para suas partes íntimas em forma de provocação após torcida do Al-Shabab gritar nome de Lionel Messi no estádio.

O camisa 7 teve 1 jogo de supensão e uma multa de 10 mil ryiais (cerca de 13 mil reais), pelo Comitê de Ética e Disciplina da Liga Saudita. A partida que o craque português precisou cumprir foi do empate em 4 a 4 contra o Al-Hazem pela Liga Saudita, o Al-Nassr está em 2° lugar e precisará diminuir a distância de 12 pontos do recordista de vitória, Al-Hilal

- Sempre respeitarei as culturas de todos os países, como respeitei até hoje, mas nem sempre o que as pessoas veem é a realidade. Como disse e direi novamente, é óbvio que não farei isso novamente neste país, mas na Europa é muito normal. Às vezes, a paixão e a emoção do jogo nos levam a cometer alguns erros - afirmou, Cristiano

- Não posso prometer porque sou um ser humano. Ninguém é perfeito. O que posso prometer é que sou um jogador que dá tudo em campo, um jogador com paixão, um jogador que quer sempre vencer. Sou um jogador que não gosta de ver pessoas fazendo coisas antidesportivas. Estou feliz por estar na Arábia Saudita e feliz por representar o Al Nassr - completou o artilheiro português após ser questionado por melhor comportamento.

Nesta segunda-feira (11), Cristiano Ronaldo e a equipe de Riade terão que se recuperar de uma derrota por 1 a 0 contra o Al-Ain pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia, no Estádio Al-Awwal.