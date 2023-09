- Sensação inexplicável essa que estou sentindo nesse momento! Sempre foi um sonho poder atuar pela Seleção Brasileira e hoje pude receber a notícia da convocação para os jogos pan-americanos no Chile pelo grupo Pré-olímpico. Primeiramente agradeço meus familiares que desde pequeno me deram todo o suporte necessário para que eu atingisse esta conquista. Depois, claro, agradeço meus amigos, meus companheiros de equipe e todos os profissionais que fizeram parte da minha trajetória profissional, afinal ninguém chega longe no futebol sozinho! Que seja o início de uma história bonita com a amarelinha. Vamos sempre por mais! - publicou.