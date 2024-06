Craque de seleção dispara contra próprio elenco após estreia na Euro: ‘Sou o mais preparado daqui’

Harry Kane cumprimenta Dusan Tadic após estreia na Eurocopa. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/06/2024 - 07:00 • Gelsenkirchen (ALE)

Em jogo morno na primeira rodada da Euro, a Inglaterra bateu a Sérvia por 1 a 0 e estreou com o pé direito na competição continental. O solitário gol de Jude Bellingham colocou a seleção sérvia na lanterna do Grupo C, e com isso, o clima parece ter piorado no elenco comandado por Dragan Stojković.

O treinador resolveu escalar Dusan Tadic, craque da seleção, no banco, por razões táticas. Na zona mista, após o apito final do jogo, o camisa dez foi questionado sobre a decisão e deu uma declaração forte. Decepcionado, ele não poupou críticas. Confira:

"Sou o jogador mais preparado deste time e disse isso ao técnico. Mas temos de respeitar as decisões, mesmo sem concordar."

Tadic entrou em campo aos 16 minutos do segundo tempo e substituiu o atacante Mitrovic. No geral, o jogo foi pobre de chances para ambos os lados e o meia atacante não conseguiu exercer tanta influência na partida, ainda mais diante de uma das favoritas ao título da competição.

A cobrança do astro pode ser justificada por seus números na seleção: são 23 gols e 34 assistências em 109 jogos pela Sérvia. A estatística traduz uma influência muito grande nos gols do time, com média de 0,5 participação por jogo.

A Sérvia, que teve pouco volume ofensivo no jogo, forçou apenas duas defesas do goleiro Pickford e saiu derrotada diante da Inglaterra. Na próxima quinta (20), Tadic e companhia enfrentarão a Eslovênia, com chance de recuperar a crise no torneio e seguir na luta por uma vaga no mata-mata da Euro.