Craque da França é cortado de amistosos contra Alemanha e Chile; Deschamps define substituto

Antoine Griezmann (à esquerda) desfalcará a seleção da França depois de sete anos e mais de 80 jogos consecutivos (Foto: FRANCK FIFE / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/03/2024 - 18:41 • Paris (FRA)

O meia-atacante Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, foi cortado dos amistosos da França diante da Alemanha e do Chile, graças a uma lesão no tornozelo direito. Para o seu lugar, o técnico Didier Deschamps convocou o meio-campista Mattéo Guendozi, da Lazio.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em entrevista nesta segunda-feira (18), o técnico afirmou que o meia-atacante não é um jogador insubstituível, mas indispensável. Isso justificaria a escolha do treinador por um jogador de outra posição.

Com este corte, chegará ao fim uma sequência de mais de 80 jogos do craque na seleção francesa - 84 jogos, para ser mais exato. A última vez que o jogador ficou de fora de um jogo dos Bleus foi em 2017, em amistoso diante da Inglaterra, há sete anos.

A seleção da França se apresentou nesta segunda-feira (18), já sem Griezmann, para o período de jogos e treinamentos da Data Fifa. No dia 23 (sábado), os atuais vice-campeões do mundo enfrentam a Alemanha às 17h (hora de Brasília); o segundo amistoso está marcado para o dia 26 (terça-feira), diante do Chile, no mesmo horário.

A última vez que Antoine Griezmann ficou de fora de uma partida da seleção da França foi em 2017 (Foto: Franck Fife/AFP)