Os erros de arbitragem no futebol são um problema crônico não só no Brasil, mas em todo o mundo. Apesar da implementação do VAR (árbitro assistente de vídeo), que auxilia o juiz de campo a tomar decisões através de um sistema de câmeras espalhadas pelo gramado, muitos jogos são decididos por interpretações errôneas daqueles que comandam a partida dentro de campo.