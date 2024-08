Conheça os principais nomes do Al-Ahli, que busca a contratação de Vini Jr.

O espanhol Gabri Veiga é um dos principais nomes do Al-Ahli. (Divulgação/Al-Ahli)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/08/2024 - 06:45 • Redação do Lance!

Na busca pela contratação de Vini Jr., o Al-Ahli, da Arábia Saudita, encara o Al-Hilal de Jorge Jesus e companhia pelas semifinais da Supercopa da Arábia Saudita. A partida está marcada para 13h15 (de Brasília) desta terça-feira (13), no Estádio Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, em Abha.

Em meio à expectativa com a partida decisiva, o clube deu um recado de mercado com a proposta pelo craque da Seleção Brasileira. É verdade que tirar Vini Jr do Real Madrid não será nada fácil, mas o Al-Ahli, munido pelo quase infinito dinheiro do Fundo de Investimento da Arábia Saudita, já demonstrou poderio para contratar outros grandes nomes do futebol europeu.

+ Salário 13x maior e liberação após cinco anos: confira detalhes da proposta saudita por Vini

Os astros do Al-Ahli

ROBERTO FIRMINO

Aos 32 anos, o brasileiro Roberto Firmino chegou após o final do contrato com o Liverpool, da Inglaterra. Ídolo dos Reds, o camisa 10 encerrou sua primeira temporada na Arábia Saudita com nove gols e oito assistências em 34 partidas. Ele tem contrato até junho de 2026.

RIYAD MAHREZ

Um dos maiores futebolistas africanos de todos os tempos, o multicampeão Riyad Mahrez chegou ao Al-Ahli pelo preço de 35 milhões de euros em julho de 2023. Apontado como líder técnico da equipe, Mahrez correspondeu em campo na última temporada: foram 12 gols e 13 assistências em 33 partidas. Ele tem contrato até junho de 2027.

Mahrez em ação com a camisa do Al-Ahli. (Foto: Divulgação/Al-Ahli)

EDOUARD MENDY

Destaque da seleção senegalesa, Edouard Mendy deixou o Chelsea e foi um dos primeiros jogadores de alto calibre a aceitar uma transferência ao futebol saudita. O Al-Ahli pagou cerca de 18.5 milhões pela contratação do defensor, que tem contrato até junho de 2026.

ROGER IBAÑEZ

O zagueiro ex-Fluminense é mais um brasileiro a vestir as cores da equipe. Ibañez chegou ao Al-Ahli após o clube pagar 30 milhões de euros à Roma, ex-clube do defensor. Com contrato até junho de 2026, o jogador fez 33 partidas e marcou três gols em 2023-24.

FRANCK KESSIÉ

Ex-Milan e Barcelona, Kessié rumou ao futebol saudita e fez ótima temporada em 2023-24, em temporada de dez gols e quatro assistências em 33 partidas. Assim como a maioria dos nomes de impacto do time, a última temporada foi a primeira pelo clube. Em agosto de 2023, o Al-Ahli pagou 12.5 milhões de euros pelo atleta, que tem contrato até junho de 2026.

GABRI VEIGA

Preterido por gigantes europeus após se destacar pelo Celta de Vigo, da Espanha, Gabri Veiga chocou o mercado ao assinar com o emergente futebol saudita. O Al-Ahli pagou cerca de 30 milhões de euros pelo meia de apenas 22 anos, que fez quatro gols e quatro assistências em 20 partidas na temporada passada. O contrato do atleta vai até junho de 2026.

Confira a provável escalação do Al-Ahli para o confronto

Mendy; Bakor, Al Hamad, Ibañez e Majrashi; Al-Asmari, Aljohani e Firmino; Darisi, Mahrez e Al-Buraikan. (Técnico: Matthias Jaissle)

