No topo da lista, o incansável Cristiano Ronaldo com 873 gols. De Manchester United a Real Madrid, e agora no Al-Nassr, da Arábia Saudita, Ronaldo é uma força imparável. Sua determinação férrea, combinada com uma habilidade incrível, o coloca não apenas como um dos maiores artilheiros, mas como uma lenda viva do futebol.