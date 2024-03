Estando em sua terceira edição, Conference já foi vencida pela Roma de Mourinho e pelo West Ham de Paquetá (Foto: Divulgação / Uefa)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/03/2024 - 10:21 • Nyon (SUI)

A Uefa definiu, em sorteio realizado na manhã desta sexta-feira (15), os jogos das quartas de final e o chaveamento do restante do mata-mata da Conference League. Veja com o Lance! quais são os confrontos.

💡 LEMBRETE

Os jogos de ida das quartas acontecerão no dia 11 de abril, enquanto a volta será realizada no dia 18, uma semana depois. Ambos serão simultâneos aos jogos da Europa League, também definida em sorteio.

👀 VEJA OS JOGOS:*

⚽ Club Brugge x PAOK

⚽ Olympiacos x Fenerbahçe

⚽ Aston Villa x Lille

⚽ Viktoria Plzen x Fiorentina

*os times da direita decidirão a fase de quartas em casa.

Além dos duelos de quartas de final, o chaveamento do restante da competição também está definido. Quem passar do duelo entre Aston Villa e Lille enfrenta o vencedor de Olympiacos x Fenerbahçe, com estes podendo mandar o jogo de volta das semifinais; do outro lado, o classificado de Viktoria Plzen x Fiorentina pega o qualificado do encontro entre Brugge x PAOK, que receberão a volta da semi na Bélgica ou na Grécia.

O mando da decisão da Conference League também foi definido no sorteio. Quem chegar pelo caminho do lado esquerdo da chave (Aston Villa, Lille, Olympiacos ou Fenerbahçe) vai ser o mandante, contando com prioridade nas cores dos uniformes. A final será realizada no dia 29 de maio, no Estádio Agia Sophia, em Atenas (GRE).

Sorteio definiu os confrontos das quartas da Conference League (Foto: Reprodução / X)