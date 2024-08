Comportamento de Mbappé chama atenção em treinos pelo Real Madrid, afirma jornalista

Mbappé durante apresentação pelo Real Madrid. (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)







Publicada em 09/08/2024

Kylian Mbappé é a grande novidade do Real Madrid para a temporada 2024-25. O francês, que viveu período de férias após a disputa da Eurocopa 2024, se apresentou ao clube merengue nesta semana e já treina em preparação para o primeiro compromisso dos Blancos: a decisão da Supercopa da Europa, contra a Atalanta, na próxima quarta (14).

Novato em um elenco estrelado, o astro tem chamado atenção da imprensa espanhola pelas atitudes no novo time. De acordo com a equipe de reportagem do portal Relevo, da Espanha, a comissão técnica do Real Madrid está impressionada com o comportamento de Mbappé: ele demonstra estar muito feliz e envolvido com os companheiros de time, principalmente Jude Bellingham e os compatriotas Tchouaméni, Mendy e Camavinga.

O elenco do Real Madrid se reapresentou ao CT de Valdebebas após turnê nos Estados Unidos. De férias e fora da pré-temporada, Kylian retornou e já demonstrou uma rápida adaptação: também chamou atenção os momentos descontraídos com o treinador Carlo Ancelotti.

A estreia oficial pelo clube se aproxima e o momento é de muita apreensão entre os merengues, que enxergam a clara química entre dois dos principais astros do time.