Como era o mundo do futebol quando Lamine Yamal nasceu?

Lamine Yamal comemora gol pela Espanha. (Foto: Reprodução/Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/07/2024 - 05:00 • Berlim (ALE)

Lamine Yamal é um dos grandes nomes da campanha finalista da Espanha na Eurocopa 2024. Com apenas 17 anos completos hoje, o atacante do Barcelona segue quebranco recordes no futebol do Velho Continente: ele é o jogador mais jovem a atuar e marcar gols pela competição continental. Em evidência no cenário do futebol europeu, a joia chama atenção pela pouca idade.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Um fato curioso resgatado pelas redes sociais na semana da decisão contra a Inglaterra é que Jesús Navas, companheiro de seleção de Yamal, e Gareth Southgate, treinador do time inglês, já atuaram um contra o outro, pela final da Copa da UEFA 2005-06.

A lembrança, que destaca a longevidade do ala espanhol, também escancara a precocidade de Yamal nos gramados: ele sequer era nascido quando o registro ocorreu.

Como era o futebol quando Lamine Yamal nasceu?

Em um dia como hoje, há 17 anos atrás, Lamine Yamal nascia na província de Esplugues de Llobregat, na Espanha. Confira o que rolava no mundo do futebol quando o astro veio ao mundo:

FUTEBOL EUROPEU

1 - Os melhores jogadores do mundo eram Fabio Cannavaro, no futebol masculino, e Marta, no futebol feminino.

2 - A Espanha não era campeã mundial e tinha apenas um título de Eurocopa.

3 - O Barcelona tinha apenas duas taças de Champions League; o Real Madrid, nove.

4 - A Grécia era a atual campeã da Eurocopa.

5 - Giovanni dos Santos era uma das grandes apostas do Barcelona para o futuro.

6 - Lionel Messi e Cristiano Ronaldo já tinham estreado por Copas do Mundo.

7 - O campeonato espanhol contava com equipes que desapareceram da elite, como o Recreativo de Huelva e Gimnàstic.

8 - Jesús Navas, companheiro de time de Yamal, completava a terceira temporada como profissional no Sevilla.

9 - Fernando Torres deixava o Atlético de Madrid para assinar com o Liverpool por cerca de 38 milhões de libras - a maior compra da história dos Reds na época.

10 - A maior estrela do futebol saudita era Denilson.

FUTEBOL BRASILEIRO

1 - O escândalo da Máfia do Apito estava próximo de completar dois anos.

2 - O Vasco ainda não tinha rebaixamentos na história.

3 - Liderado por Juan Román Riquelme, o Boca Juniors acabava com o Grêmio na decisão da Libertadores.

4 - Figueirense, Paraná e América-RN estavam na primeira divisão.

5 - Maxi Biancucchi, o primo do Messi, chegava ao Flamengo.

6 - O São Paulo caminhava para conquistar o segundo dos três títulos consecutivos do Brasileirão.

7 - O ataque da Seleção Brasileira para a Copa América contava com Luis Fabiano, Adriano, Ricardo Oliveira e Vágner Love - todos com menos de 25 anos.

8 - O prêmio de artilheiro do Brasileirão estava com Souza, o Caveirão.

9 - A eliminação para Honduras na Copa América de 2001 estava próxima de completar seis anos.

10 - Anderson, tido como a maior revelação do Grêmio desde Ronaldinho, deixava o Porto e acertava a ida para o Manchester United.

Campeão do mundo, Cannavaro segue como o único zagueiro vencedor da Bola de Ouro. (Foto: AFP)