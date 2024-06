Com show de jovens estrelas, Alemanha goleia na estreia e quebra recorde histórico na Euro

Time da Alemanha comemora o terceiro gol do jogo, marcado por Kai Havertz. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/06/2024 - 18:04 • Munique (ALE)

Dona da casa, a Alemanha estreou com o pé direito na Eurocopa 2024. Em um show coletivo, a seleção comandada por Julian Nagelsmann bateu a Escócia por 5 a 1, com gols de Wirtz, Musiala, Havertz, Fullkrug e Can. De quebra, a nação anfitriã ainda alcançou um recorde histórico na competição: esta foi a maior vitória da Alemanha na história da Euro.

Alemanha 5x1 Escócia: como foi o jogo?

O show alemão começou bem cedo. Aos dez minutos de jogo, Florian Wirtz, após receber de Kimmich, arriscou da entrada da área e o goleiro Angus Gunn aceitou. O gol foi histórico: o craque do Bayer Leverkusen se juntou a Gerd Müller (1972) e Karl-Heinz Rummenigge (1980), como os únicos atletas alemães a marcarem gols em estreias de Eurocopa.

Nove minutos depois, foi a vez de Musiala ser servido por Havertz e acertar um chute forte no gol escocês. Com o placar adiantado na Allianz Arena, a Alemanha seguiu com o controle da partida e foi premiada com mais um gol: garçom do segundo gol, o camisa sete do time converteu o pênalti sofrido por Gundogan e deu ainda mais tranquilidade no jogo. Além do gol sofrido, a Escócia ainda teve Porteous expulso por conta da entrada que gerou a penalidade.

E neste contexto chegou o intervalo. A Alemanha não terminava um primeiro tempo vencendo por 3 a 0 desde o 7 a 1, contra o Brasil, na Copa do Mundo de 2014.

No segundo tempo, Fullkrug, destaque do Borussia Dortmund na temporada, deu uma fuzilada para anotar o quarto gol alemão no jogo. O centroavante voltou a marcar oito minutos depois, mas teve a comemoração paralisada pelo bandeira, por impedimento.

O gol escocês foi marcado no final. De forma totalmente sem intenção, Rudiger acabou cabeceando contra o próprio gol e abriu o placar para a Escócia, que terminou a partida com apenas uma finalização ao gol de Neuer.

Ainda deu tempo de Emre Can, no apagar das luzes, com um lindo chute colado, dar números finais ao duelo.

A história foi feita pela Alemanha

O resultado foi histórico: anteriormente, as maiores vitórias da Alemanha na Eurocopa tinham sido todas por 3 a 0, diante da União Soviética (1972), Eslováquia (2016) e Rússia (1996).

Informações gerais do jogo

Alemanha 5x1 Escócia

⚽ GOLS

ALEMANHA: Wirtz, Musiala, Havertz, Fullkrug e Can

ESCÓCIA: Rudiger (GC)