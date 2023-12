Atual 48ª colocada do mundo e vinda de sua maior temporada onde foi campeã no WTA 250 de Bad Homburg, na Alemanha, com semis em Pequim e oitavas em Wimbledon, Ingrid se mostrou animada para a nova temporada: "Foi uma boa pré-temporada com a maior parte do tempo sendo feita no Rio de Janeiro. Trabalhei em aspectos importantes do meu jogo, treinei uma semana em Porto Feliz (SP) com a Luisa", disse Ingrid