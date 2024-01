Com esse resultado, a equipe Colchonera assume a terceira colocação no campeonato com 44 pontos, 10 a menos que o segundo colocado Real Madrid e 11 do líder Girona, que obtém 55 tentos ganhos. Já o Valencia estacionou na parte do meio da tabela com 32 pontos, na oitava colocação, quatro pontos a menos que a Real Sociedad, a sexta colocada, com 36 unidades.