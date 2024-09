Com gol brasileiro, Arsenal vence o Tottenham fora de casa pela Premier League

Foto: AFP







Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 12:20 • Rio de Janeiro (RJ)

Tottenham e Arsenal se enfrentaram neste domingo em clássico londrino válido pela quarta rodada da Premier League. Mesmo fora de casa, os Gunners surpreenderam e sairam com a vitória. O gol do jogo foi marcado por Gabriel Magalhães, de cabeça, já no segundo tempo.

Como foi a partida?

O jogo foi bem disputado, com ambos os times tendo suas oportunidades, mas foi o Arsenal que conseguiu garantir os três pontos. O gol da vitória foi marcado por Gabriel Magalhães, que finalizou uma jogada de cabeça já no segundo tempo.

O Tottenham lutou para empatar, criando boas chances especialmente no final da partida, mas a defesa do Arsenal se manteve sólida, garantindo a vitória e continuando a boa fase do time no campeonato. Esse resultado mantém o Arsenal na briga pelas primeiras posições da Premier League, enquanto o Tottenham busca se recuperar nos próximos jogos.

O que vem por aí?

O próximo desafio do Tottenham é na próxima quarta-feira (18), contra o Coventry City. O Arsenal, por sua vez, encara a Atalanta, na abertura da Champions League, na quinta-feira (19), em Bérgamo.

✅ FICHA TÉCNICA

TOTTENHAM x ARSENAL

PREMIER LEAGUE - 4ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 15 de setembro de 2024, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

⚽ ESCALAÇÕES

TOTTENHAM (Técnico: Ange Postecoglou)

Vicario; Porro, Romero, Dragusin e Udogie; Sarr, Bissouma (Bentancur) e Maddison; Kulusevski (Johnson), Son e Odobert.

ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)

Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Timber; Partey, Jorginho e Zinchenko; Saka, Havertz (Gabriel Jesus) e Trossard.