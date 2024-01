Diante do Nottingham Forest, o Arsenal emplacou a segunda vitória seguida pela Premier League. O 2 a 1 no placar, com gols de Gabriel Jesus e Bukayo Saka, fez o time de Mikel Arteta subir para o segundo lugar da tabela, com 46 pontos. Agora, os Gunners estão apenas dois pontos atrás do líder Liverpool que ainda joga na rodada.