O Paris Saint-Germain venceu o Metz por 3 a 1 pelo Campeonato Francês, nesta quarta-feira (20), no Parque dos Príncipes, em Paris, na França. Na partida tivemos dois gols do aniversariante do dia, Kylian Mbappé, um de Vitinha e também um de Udol, do time de Lorraine. Após essa partida, a Ligue One dá uma pausa e volta no dia 13 de janeiro.