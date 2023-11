O Al-Ittihad entrou em campo na tarde desta segunda-feira (27), em partida válida pela quinta rodada do grupo C da Champions League Asiática, e venceu o AGMK, do Uzbequistão, por 2 a 1. Hamdallah marcou duas vezes para a equipe saudita, enquanto Boakye, guardou para a equipe do Uzbequistão.