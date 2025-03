O técnico português Paulo Fonseca, atualmente no comando do Lyon, envolveu-se em uma polêmica durante uma partida da Ligue 1 contra o Brest, no último domingo (2). O Comitê Disciplinar da Liga de Futebol Profissional da França (LFP) anunciou que Paulo Fonseca recebeu uma suspensão de nove meses, válida até 30 de novembro de 2025, uma das mais duras já aplicadas a um treinador na Ligue 1.

continua após a publicidade

A punição também vale para o vestiário do Lyon, que fica interditado para o técnico até o penúltimo mês do ano.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Paulo Fonseca, treinador do Lyon, é expulso após reclamação

Após partir para cima de árbitro, técnico do Lyon recebe suspensão de sete meses

O árbitro Benoît Millot foi chamado ao VAR para revisar um possível pênalti a favor do Brest. Fonseca, irritado com a situação, protestou intensamente à beira do campo e foi expulso por reclamação. A discussão escalou após o cartão vermelho, quando o técnico do Lyon, em vez de se retirar, avançou em direção ao árbitro.

continua após a publicidade

➡️ Confira os resultados dos jogos de ida das oitavas da Champions League