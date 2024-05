Clima quente entre Manchester City e Tottenham aquece clássico na reta final de Premier League; entenda

(Foto: ADRIAN DENNIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/05/2024 - 12:12 • Manchester (ING)

Nesta terça (14), Manchester City e Tottenham se enfrentam em clássico quente na reta final da Premier League. Pep Guardiola e Ange Postecoglou, técnicos de ambas as equipes, comentaram sobre o confronto. Faltando dois jogos para o encerramento do campeonato, os Spurs são considerados um dos poucos times capazes de tirar pontos dos Citizens na corrida pelo título.

O contexto da partida mostra que, caso os Sky Blues percam em casa para o time londrino, o Arsenal, rival da cidade, pode se aproximar ainda mais de pôr as mãos na taça. O técnico dos Spurs declarou que não vai facilitar a vida do time de Manchester e chocou os torcedores.

- Se você estiver acessando as redes sociais, 99% deles vão querer que o Spurs perca contra o Man City. Mas por favor, não me diga que esse é o seu mundo. Se for, você precisa de aconselhamento. Entendo a rivalidade, mas nunca entenderei alguém que queira que o seu time perca - disse Postecoglou.

Outro que também falou sobre o duelo foi Guardiola. O técnico pentacampeão do Campeonato Inglês não poupou palavras ao direcionar o objetivo do City, afirmando a necessidade de arrancar os 3 pontos do Tottenham.

- É óbvio. Temos uma opção; ganhar o jogo. Se não vencermos o Tottenham, não vamos ganhar a Premier League - expressou Pep Guardiola.

Apesar de serem equipes do Big Six, os Spurs vem num momento ruim nessa reta final de campeonato, enquanto o Manchester City vem numa sequência de vitórias e depende de si só para ser campeão.