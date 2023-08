O QUE VEM POR AÍ?

O 'Blues' entra em campo após uma temporada decepcionante, na qual terminou o Campeonato Inglês na 12ª colocação, com 44 pontos, e não conseguiu garantir uma vaga em competições continentais. Com Pochettino assumindo o cargo técnico, a equipe está determinada a reverter esse cenário e voltar a competir entre os melhores. Com um elenco reformulado, o Chelsea busca restaurar sua identidade vencedora e demonstrar uma mentalidade resiliente para enfrentar os desafios que a nova temporada trará.



+ PSG anuncia contratação de Dembélé, do Barcelona, por cinco temporadas