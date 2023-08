BORUSSIA AVASSALADOR

Os gols do BVB foram marcados por Haller (2), Brandt, Sabitzer, Malen e Moukoko. Pela inferioridade do adversário, já era esperado que o Dortmund tivesse total controle do jogo, e assim aconteceu. O primeiro gol saiu aos 22' do primeiro tempo e depois foi um atrás do outro.