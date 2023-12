Nesta quarta-feira (27), às 16h30 (horário de Brasília), o Chelsea recebe o Crystal Palace no Stamford Bridge, em Londres, na Inglaterra, em jogo válido pela 19ª rodada da Premier League. Os blues buscam o triunfo para poder engrenar de vez no campeonato a fim de buscar uma vaga na Uefa Europa League. Já os Eagles buscam se afastar cada vez mais da parte de baixo da tabela. O clássico londrino terá transmissão do Star+ (Streaming).