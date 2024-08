Chelsea negocia Sterling e acerta reposição de peso; veja as transferências do último dia da janela

Sterling em ação pelo Chelsea (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/08/2024 - 08:56 • Redação do Lance!

A janela de transferências nas grandes ligas do mercado europeu está oficialmente fechada. Entre idas e vindas, os gigantes do Velho Continente se movimentam de forma significativa, mesmo que aos 45 minutos do segundo tempo. Confira abaixo uma lista com algumas transferências que foram concretizadas nesta sexta-feira (30), o último dia da janela de contratações.

Chelsea, Man United...quem foram os protagonistas do último dia de janela?

JADON SANCHO

Talvez a mais significativa mudança entre as novidades tardias: Manchester United e Chelsea chegaram a um acordo sobre um empréstimo com opção de compra por Jadon Sancho. Sem garantia de minutos com o treinador Erik ten Hag, o atacante de 24 anos se juntará ao recheado elenco dos Blues na busca por manter o bom futebol reencontrado no empréstimo ao Borussia Dortmund, na temporada passada.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o negócio já está fechado e o valor da compra ao final do empréstimo está avaliado em 20 milhões de euros, com a possibilidade de chegar em 25 milhões por meio de metas.

RAHEEM STERLING

Aos 28 anos, Raheem Sterling vestirá a quarta camisa de um gigante inglês na carreira. Revelado pelo Liverpool e com passagens por Manchester City e Chelsea, o atacante se juntará a Mikel Arteta no Arsenal, por empréstimo.

O jogador já foi anunciado pelos Gunners.

NETO

Outro negócio fechado pelo Arsenal no apagar das luzes foi a contratação de mais um jogador brasileiro. Após dois anos na defesa do Bournemouth, o goleiro Neto foi emprestado para a equipe londrina. Com passagem pelo Barcelona, o experiente jogador chega para repor a perda de Ramsdale, negociado com o Southampton.

MANUEL UGARTE

O Manchester United colocou um ponto final em uma novela desta janela: o time flertava com o volante Ugarte, do PSG e da seleção uruguaia, desde a abertura, mas só concretizou o negócio nas últimas horas.

O volante não se adaptou ao futebol francês e desejava a transferência para os Red Devils. O final feliz da trama foi avaliado em 50 milhões de euros e o jogador já foi anunciado pelo clube.

SCOTT MCTOMINAY

Ugarte chega para ser uma reposição de peso ao volante McTominay, que acertou a saída do Manchester United após quase uma década defendendo o time principal. O escocês era um sonho para o Napoli de Antonio Conte, que esbarrava nas condições de negócio impostas pelo clube inglês.

O negócio foi fechado com o pagamento de 30.5 milhões de euros aos Red Devils.

TAMMY ABRAHAM

McTominay se juntará a Tammy Abraham entre os atletas britânicos no Calcio. E assim como o volante, o centroavante revelado pelo Chelsea trocou de clube na reta final da janela: ele deixou a Roma após três temporadas para assinar com o Milan, por empréstimo.

WILFRIED ZAHA

Velho conhecido do futebol inglês, Zaha deixou o Galatasaray para reforçar o Lyon, de John Textor, por empréstimo avaliado em 3 milhões de euros.

CARLOS SOLER

Junto de Ugarte, o espanhol Soler foi mais um a deixar o PSG, que reformulou o elenco com a saída de Kylian Mbappé. O meia assinou empréstimo com o West Ham, da Premier League, e se juntará a Lucas Paquetá no comando do meio de campo dos Hammers.

IVAN TONEY

Destaque do Brentford na Premier League e atacante da seleção inglesa na disputa da Eurocopa 2024, Toney foi vendido para o Al-Ahli, da Arábia Saudita, onde jogará junto de Riyad Mahrez e Roberto Firmino. Na reta final do contrato, o atacante era visto como uma necessidade de venda para os cofres dos Bees.

O Brentford recebeu 42 milhões de euros pela negociação.