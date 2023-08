O Chelsea anunciou, na manhã desta sexta-feira, a contratação do zagueiro Axel Disasi, de 25 anos, junto ao Monaco, da França. A negociação custou cerca de 45 milhões de euros (R$ 242 milhões) aos cofres londrinos e o vínculo do atleta com o clube terá duração até o fim do primeiro semestre de 2029.