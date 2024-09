Cartão amarelo: quando uma falta requer a aplicação da punição?

Cartão amarelo é uma das punições que o árbitro pode aplicar aos envolvidos no jogo. (Liamara Polli/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/09/2024 - 05:44 • São Paulo

No futebol, o cartão amarelo é uma das punições mais utilizadas pelos árbitros para punir infrações menos graves, mas que ainda violam as regras. Ele serve como uma advertência para o jogador de que seu comportamento ou falta foi impróprio e que, caso ele cometa uma nova infração, poderá ser expulso do jogo ao receber um segundo cartão amarelo, que automaticamente se converte em um cartão vermelho.

O objetivo do cartão amarelo é disciplinar os jogadores e garantir que o jogo continue de forma justa e segura. Embora o futebol seja um esporte com muito contato físico, a aplicação do cartão amarelo se dá em situações em que o comportamento do jogador ultrapassa o limite da aceitabilidade, seja por faltas desnecessárias, comportamento antidesportivo ou jogadas imprudentes.

O que diz a regra do futebol sobre o cartão amarelo?

As diretrizes que determinam quando o árbitro deve aplicar um cartão amarelo estão descritas na Lei 12 das Regras do Jogo, publicadas pela FIFA. De acordo com a regra, o cartão amarelo é aplicado em casos de conduta antidesportiva, como faltas perigosas, obstruções táticas, ou reclamações excessivas. Abaixo, exploramos as situações mais comuns que levam à advertência.

Conduta antidesportiva

A maioria dos cartões amarelos é dada por atitudes antidesportivas, como derrubar um adversário de maneira intencional para interromper uma jogada promissora. Esse tipo de falta, chamado de "falta tática", é frequentemente utilizado por jogadores defensivos para evitar um contra-ataque perigoso.

Simulação de falta

Jogadores que simulam uma falta ou pênalti, na tentativa de enganar o árbitro e obter uma vantagem injusta, também são advertidos com o cartão amarelo. A simulação é vista como uma violação do espírito esportivo e é punida com rigor pelas regras da FIFA.

Protesto excessivo

Se um jogador protesta de forma agressiva ou persistente contra as decisões do árbitro, ele pode ser advertido com um cartão amarelo. Isso mantém a autoridade do árbitro em campo e previne que o jogo saia do controle.

Demora no reinício do jogo

Jogadores que deliberadamente retardam o reinício do jogo, segurando a bola ou demorando para cobrar um escanteio, tiro de meta ou falta, são penalizados com um cartão amarelo. Esse comportamento é visto como uma tentativa de ganhar tempo e prejudicar o adversário, especialmente quando uma equipe está ganhando.

Comemorações exageradas

Embora comemorar um gol seja parte integral do futebol, o ato de tirar a camisa ou agir de forma exagerada durante a celebração pode resultar em um cartão amarelo. A FIFA impõe essa regra para manter o ritmo da partida e evitar comportamentos que possam inflamar o público ou adversários.

Cartão amarelo por jogada perigosa

Jogadas perigosas que não resultam diretamente em lesão, mas que colocam a integridade física dos jogadores em risco, também podem resultar em cartão amarelo. Um exemplo comum é o carrinho imprudente ou uma disputa de bola com o pé elevado. O árbitro, nesses casos, julga a intenção e a imprudência do jogador, aplicando o cartão como medida preventiva para evitar acidentes mais graves.

Consequências da punição por cartão amarelo

Receber um cartão amarelo tem consequências tanto dentro quanto fora da partida. Durante o jogo, o jogador advertido fica sob risco de expulsão se cometer uma nova infração. Isso pode influenciar diretamente o desempenho do jogador, que tende a adotar uma postura mais cautelosa para evitar o segundo cartão.

Além disso, em muitos campeonatos, o acúmulo de cartões amarelos em partidas consecutivas resulta em suspensão. Em competições de formato eliminatório, como a Copa do Mundo, jogadores que acumulam dois cartões amarelos em diferentes partidas podem ser suspensos de jogos subsequentes, prejudicando suas equipes em fases decisivas.