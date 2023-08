Carlos Augusto foi contratado por empréstimo de um ano com cláusula obrigatória de compra ao término do vínculo, no valor de 13 milhões de euros (R$ 70 milhões, na cotação atual). O Corinthians, clube que revelou o atleta, terá direito a 60% do valor da transferência, ou seja, 5,4 milhões de euros (R$ 29 milhões) em 2024.