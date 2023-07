Revelado pelas categorias de base do Valencia, Silva chegou a ser emprestado para o Eibar e para o Celta, antes de se tornar um dos principais jogadores do clube de Mestalla entre 2006 e 2010. Durante a Copa do Mundo da África do Sul, foi anunciado pelo Manchester City, onde passou dez anos e fez parte do crescimento do clube no âmbito nacional e europeu. Lá, ele venceu quatro títulos do Campeonato Inglês. Ao encerrar seu ciclo com o clube, em 2020, retornou ao solo espanhol para atuar pela Real Sociedad, onde ganhou a Copa do Rei de 2019-20 (decidida apenas em 2021 devido à pandemia), o primeiro título de expressão do clube em mais de três décadas.