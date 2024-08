Ex-Flamengo, Reinier faz golaço pelo Real Madrid B e deseja “aproveitar oportunidades”

(Foto: Divulgação / Real Madrid)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 08:21 • Rio de Janeiro

Reinier vive mais uma temporada de expectativa no Real Madrid. O meia revelado pelo Flamengo, no ano mágico de 2019, ainda não conseguiu se destacar na Europa e foi emprestado três vezes desde que chegou ao continente. Treinando no Real Castilha, o brasileiro afirma querer aproveitar as oportunidades.

O jogador de 22 anos foi o responsável pelo gol da vitória sobre o Tenerife, em amistoso de pré-temporada, além de anotar um hat-trick contra o Illescas na partida passada. Desde que chegou à Europa, o meia-atacante entrou em campo em 83 partidas, marcou oito gols e distribuiu quatro assistências.

- Graças a Deus, estou conseguindo me destacar nos treinos e amistosos aqui na Espanha. Venho me sentindo muito bem e trabalhando forte para ter uma grande temporada. Quero aproveitar todas as oportunidades. Mais uma vez, acredito que fiz um bom jogo e tive a felicidade de fazer um bonito gol, que nos deu a vitória - disse Reinier.

Depois de chegar aos Blancos, Reinier foi emprestado ao Borussia Dortmund para ganhar mais experiência. Logo depois, teve passagem pelo Girona, da Espanha, e por fim, foi cedido ao Frosinone, da Itália. Ciente das dificuldades para fazer parte de um elenco tão estrelado, o meia segue em busca de espaço no time principal.

— Como já disse outras vezes, ainda não sei o que será do meu futuro. Até que haja uma definição, vou seguir dando o meu máximo aqui no Real Madrid para conquistar o meu espaço e realizar uma grande temporada — acrescentou.

O ex-Flamengo segue com seu futuro indefinido no clube. Ele não foi relacionado para a partida de abertura da temporada 2024/25, pela Supercopa da Uefa, contra a Atalanta, nesta quarta-feira (14).