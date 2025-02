Brasileiros do Al-Hilal são destaque na vitória sobre o Al-Wasl

Al-Wasl e Al-Hilal se enfrentaram nesta terça-feira (18) pela última rodada da Liga Dos Campeões da Ásia. Os brasileiros, Marcos Leonardo, Kaio César e João Cancelo foram destaque na partida e colocaram a equipe visitante em primeiro lugar do Grupo B.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Como foi a partida?

O início do primeiro tempo foi marcado pelo domínio da equipe da casa, que em apenas cinco minutos acertou a trave duas vezes. No entanto, foi o Al-Hilal que abriu o placar com um gol de Marcos Leonardo, após uma disputa de bola dentro da pequena área, aos 12 minutos. O árbitro distribuiu cinco cartões amarelos devido às faltas duras cometidas no meio de campo. Nos minutos finais da primeira etapa, Kaio César teve gol de cabeça anulado por impedimento.

Três minutos após o início do segundo tempo, Salem Al-Dawsari ampliou o placar para os azuis após uma falha no sistema defensivo adversário. O capitão é o artilheiro da competição, com sete gols marcados. No decorrer da segunda etapa, o Al-Wasl criou boas chances, mas não conseguiu finalizar nenhuma.

Marcos Leonardo comemora o gol do Al-Hilal ao lado de Milinkovic-Savic (Foto: Reprodução/X)

O que vem por aí?

O Al-Hilal enfrenta o Al-Ittihad FC neste sábado (22), pelo Campeonato Saudita. O confronto direto pela liderança do campeonato pode balançar a tabela. O Al-Wasl, por sua vez, enfrenta o Al-Ain também no sábado (22) pela UAE Pro League.

✅ FICHA TÉCNICA

AL-WASL 0 x 2 AL-HILAL

8ª RODADA- Liga dos Campeões da AFC

📆 Data e horário: terça-feira, 18 de fevereiro de 2025, às 13h (de Brasília);

📍 Local: Benito Villamarín, em Sevilha;

🥅 Gol: Marcos Leonardo (12');

🟨 Cartões amarelos: Jorge Jesus (técnico do Al-Hilal); Abdulrahman Saleh (Al-Wasl); Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Alexis (Al-Wasl); Ali Al-Bulaihi (Al-Hilal); João Cancelo (Al-Hilal)

🟥 Cartões vermelhos: