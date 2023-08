O atacante brasileiro Tiago Orobó, que defende o Daejeon Citizen, vive grande fase no futebol da Coreia do Sul. O centroavante, de 29 anos, voltou a fazer boa partida e marcou o seu primeiro hat-trick na temporada. Os gols de Orobó foram marcados no duelo contra o Pohang Steelers, que terminou com vitória dos adversários por 4 a 3. Os três gols do jogador foram marcados entre os minutos 81 e 96. Tiago celebrou os gols, mas destacou o gosto amargo por ter sofrido um gol no fim.