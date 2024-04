Brasileiro, ex-companheiro de Haaland, se destaca em goleada crucial para o PSV e busca recordes históricos

André Ramalho assinou com o PSV no início da temporada 2021-22 (Foto: PSV / Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/04/2024 - 09:38 • Eindhoven (HOL)

André Ramalho, zagueiro do PSV, brilhou mais uma vez sua estrela, se destacando como melhor em campo e ao marcar de cabeça na goleada por 6 a 0 sobre o Vitesse, em casa, pela 30ª rodada da Eredivisie (Liga Holandesa). Em momento crucial para a equipe, eles se aproximam de diversos recordes na campanha histórica do time de Eindhoven e do título da competição nacional.

Revelado no Palmeiras e companheiro de Haaland no RB Salzburg, da Áustria, André Ramalho está em sua terceira temporada no clube holandês e possui números impressionantes para um defensor. Até aqui, o capitão do time já disputou 124 jogos, sendo 105 como titular e tem seis gols, três apenas nessa temporada.

O brasileiro conquistou cinco títulos com o PSV: duas Copas da Holanda (2022 e 2023) e três Supercopas Nacionais (2021, 2022 e 2023). Além do 25º título do Campeonato Holandês na mira, o PSV também busca alcançar alguns outros recordes históricos.

RECORDES:

O primeiro deles veio no primeiro turno, quando, com 100% de aproveitamento, igualou o próprio recorde da liga do maior número de vitórias consecutivas no início da competição, com 17. Com 81 pontos e podendo chegar a 93, os Camponeses buscam, primeiro, chegar ao seu próprio recorde. Foram 88, na temporada 2014/15, e caso alcance, desejam o recorde geral do Ajax, com 89 pontos somados, na edição 1997/98.

Caso vença os quatro jogos restantes, o PSV também pode se igualar ao Ajax, que, por duas vezes, conseguiu chegar ao recorde de 30 triunfos em uma mesma edição da Eredivisie. Caso este que ocorreu nas temporadas 1971/72 e 1972/73. O último recorde da lista é o do saldo de gols. Os Camponeses possuem 78, ainda é possível ultrapassar a melhor marca, que pertence ao clube de Amsterdã, que, na edição de 1997/98, terminou com 90.

