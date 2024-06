Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/06/2024 - 08:43 • Dortmund (ALE)

O Borussia Dortmund anunciou na manhã desta quinta-feira (14) que Edin Terzić não é mais técnico da equipe. Vice-campeão da Champions League nesta temporada, o alemão de 41 anos pediu demissão e deixa o cargo imediatamente.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- É incrivelmente doloroso dizer isso para os torcedores aurinegros, mas hoje estou rompendo com o Borussia Dortmund. Foi uma honra vencer a Copa da Alemanha e liderar esse clube fantástico à final da Liga dos Campeões. Após dez anos no Borussia, sinto que a nova era do clube deve começar com um novo homem à beira do campo - declarou Terzić.

No comando do Borussia Dortmund, o técnico foi campeão da Copa da Alemanha na temporada 2020/21, ainda como interino. Um ano depois, no em julho de 2022, assumiu novamente a equipe, dessa vez efetivado, e terminou com o vice-campeonato da Bundesliga, perdendo o título na última rodada.

Segundo a imprensa alemã, o clima entre Edin Terzić e parte do elenco do Dortmund não era dos melhores. A saída de Marco Reus do clube teria sido motivada, entre outras questões, pela má relação com o treinador, que pouco o utilizou nesta temporada. Quem supostamente não vivia nos melhores termos com o técnico é Mats Hummels, que tem renovação pendente e só seguiria no clube caso o comandante deixasse a equipe.

Edin Terzić não é mais técnico do Borussia Dortmund (Foto: FRANCK FIFE / AFP)