Bochum e Borussia Dortmund se enfrentam neste sábado (26), às 10h30 (de Brasília), no Vonovia Ruhrstadion, pela segunda rodada da Bundesliga 2023/24. Por conta da curta distância entre as cidades, apenas 22 quilômetros, o duelo é considerado um clássico da região do Rhur. A partida será transmitida por Cazé TV (Youtube), OneFootball (aplicativo) e Nosso Futebol (pay-per-view).