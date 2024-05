Bernard se despede do Panathinaikos com título da Copa da Grécia: ‘Experiência incrível’

Bernard se despede do Panathinaikos e encerra passagem pela Europa (Foto: Panathinaikos)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/05/2024 - 11:15 • Rio de Janeiro (RJ)

O brasileiro Bernard conquistou a Copa da Grécia em sua partida de despedida do Panathinaikos, no sábado (25). Com gol de Georgios Vagiannidis nos acréscimos do segundo tempo, a vitória por 1 a 0 sobre o Aris encerrou a temporada 2023/24 do futebol grego.

Bernard foi um dos destaques do Panathinaikos. O meia disputou 52 jogos, marcou 11 gols e deu 10 assistências. Revelado nas categorias de base do Atlético-MG, o atacante vai voltar ao clube após 10 anos no futebol europeu e árabe.

➡️ Mbappé revela sentimento ao deixar o PSG e projeta próxima temporada: ‘Dá uma pontada no coração’

- Estou muito feliz com mais essa conquista e por poder dar essa alegria aos torcedores que sempre me trataram com muito carinho e respeito. Agradeço a todos no clube, direção, comissões técnicas, funcionários e atletas por esse tempo de convivência. Foi uma experiência incrível que ficará guardada em meu coração - comemorou.

Bernard se despede do Panathinaikos após duas temporadas (Foto: Panathinaikos)

FUT INTERNACIONAL