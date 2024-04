Benzema detona elenco do Al-Ittihad e deixa futuro em aberto: ‘Não ganho jogos sozinho’

Benzema amarga jejum de quase quatro meses no Al-Ittihad (Foto: AFP)







Publicada em 06/04/2024

Karim Benzema deu fortes declarações sobre o seu momento no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, em entrevista ao jornal Asharq Al-Awsat. O atacante se defendeu do jejum de gols que atravessa - não marca desde dezembro de 2023 - e dividiu a responsabilidade pela má fase com seus companheiros de time.

- Não sou o Benzema do Real Madrid porque não é o mesmo tipo de jogo e nem são os mesmos jogadores. É meu primeiro ano aqui, preciso de ajuda no campo. Eu não ganho jogos sozinho - disparou.

A última vez que o francês balançou as redes foi nas quartas de final do Mundial de Clubes, na derrota do Al-Ittihad por 3 a 1 diante do Al-Ahly, do Egito. Desde então, o craque passou por momentos difíceis no clube, como o afastamento após briga com o técnico Marcelo Gallardo e a sequência de pênaltis perdidos.

Admitindo a má fase, o centroavante deixou seu futuro no clube saudita em aberto. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, há chances concretas de que Benzema deixe o Al-Ittihad na próxima janela de transferências.

- São muitas especulações, vamos ver o que acontece... meu foco está aqui e depois veremos - concluiu.

Benzema foi contratado pelo Al-Ittihad em junho de 2023, em janela de transferências que ficou marcada pela agressividade dos clubes sauditas para fechar com craques do futebol europeu. Pela equipe asiática, o francês disputou 30 partidas, marcou 15 gols e deu nove assistências.