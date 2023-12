Karim Benzema, astro francês do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, vive crise pessoal e está desaparecido. De acordo com o jornal Al-Riyadiya, o atacante não suportou as críticas que vem recebendo, faltou os treinos, excluiu sua rede social e pode ter saído do país sem aviso.