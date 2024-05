Bayern fecha acordo de três anos com treinador rebaixado na Premier League

Tuchel recusou a proposta de permanecer no Bayern. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/05/2024 - 11:58 • Munique (ALE)

O Bayern de Munique acertou na manhã deste sábado (25) a contratação do substituto de Thomas Tuchel no comando técnico. Se trata de Vincent Kompany, treinador belga de 38 anos que comandou o Burnley na temporada 23/24. O ex-zagueiro é ídolo no Manchester City e iniciou carreira como técnico há quatro temporadas, com passagem também pelo Anderlecht.

O contrato de Kompany com os Bávaros terá duração de três anos e o Bayern pagará uma taxa de transferência de 10,5 milhões de euros mais bônus, segundo informações do jornal BILD.

Kompany foi responsável pelo acesso do Burnley para a Premier League. (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP)

Em meio a um mar de recusas após anunciar a saída de Tuchel no final da temporada, o Bayern encontrou em Kompany uma solução. As partes tinham um acordo verbal nos últimos dias e já sacramentaram a negociação. Agora, resta o anúncio oficial do clube. Antes de fechar com o belga, os Bávaros escutaram recusas de Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Julian Nagelsmann (Alemanha), Ralf Ragnick (Áustria), Oliver Glasner (Crystal Palace), além do próprio Thomas Tuchel.

Ao contrário de outros treinadores, Kompany aceitou o cargo no gigante alemão com prontidão. O Bayern será o primeiro time de grande expressão europeia da carreira do jovem treinador. Segundo a imprensa alemã, o fato de Kompany falar alemão fluentemente foi um fator crucial para o nome ser colocado em pauta.

O treinador belga será oficializado nos próximos dias.