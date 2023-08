!COM MUITA INTELIGÊNCIA! A equipe do Liverpool voltaria à frente do placar com gol de Luis Díaz. Salah fez bela jogada pelo lado, levou para o meio e ajeitou para o colombiano, que foi esperto ao driblar a marcação com um salto e fuzilar as redes de Cingapura com o pé direito, recolocando os Reds em vantagem.