O Bayer Leverkusen recebe o Borussia Mönchengladbach neste sábado (27), pela 19ª rodada da Bundesliga. A bola vai rolar a partir das 14h30 (de Brasília), na BayArena, em Leverkusen (Alemanha) com transmissão da RedeTV!, do OneFootball e do Canal GOAT.