O jogo de ida da primeira fase eliminatória será em Napoli. O Barça quer quebrar uma escrita que já dura oito anos. Precisamos voltar a Liga dos Campeões de 2015/16, para encontrar nos arquivos, uma vitória do Barcelona, no jogo de ida das oitavas de final. Com dois gols de Messi, a equipe de Luis Enrique venceu o Arsenal no Emirates Stadium por 2 a 0. No jogo de volta, no Camp Nou, os Culés bateram os Gunners por 3 a 1 e avançaram às quartas de final.